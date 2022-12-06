رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يوجه بتنفيذ الأنشطة الطلابية في معاهد قلين

أجرى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء، لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية بمعاهد إدارة قلين التعليمية الأزهرية، حيث تفقد معاهد قلين الابتدائي، وفتيات قلين الإعدادي، ومعهد كفر الجزائر الابتدائي، من أجل الاطمئنان على مدى انتظام العملية التعليمية بالمعاهد.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يُشدد على تنفيذ الأنشطة الطلابية

وحرص «الشهاوي»، على متابعة مدى انتظام سير العمل الدراسي بداخل فصول المعاهد، ومتابعة نسب الحضور الطلابي، والاطلاع على طرق تحضير المُعلمين للدروس، كما حرص على متابعة أعمال النظافة بالمعهد، وتنفيذ الأنشطة الطلابية، وكذا التحاور مع الطلاب لقياس مدى المستوى العلمي لديهم.

رئيس المنطقة يتابع خطة تنفيذ أنشطة المسابقات الطلابية

وطالب رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة الطلابية بالمعاهد، وأيضاً تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي حيال تلك الأنشطة، متابعاً خطة تنفيذ أنشطة المسابقات الطلابية بالمعاهد التي تفقدها، ومدي الاهتمام بأعمال النظافة.

وأكد تكثيف الزيارات الميدانية على معاهد المنطقة خلال الفترة المقبلة، لمتابعة سير العملية التعليمية من بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، للوقوف على الإيجابيات والمعوقات، ورصدها للبحث والمناقشة، للعمل على حلها على الفور.