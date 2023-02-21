مد أجل النطق بالحكم على 11 متهما في تهمة اختطاف شخص إلى الغد

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على 11 شخصًا، بينهم سيدة، لاتهامهم باختطاف أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهم، إلى جلسة الغد.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالناصر حسنين صالح، وعضوية المستشارين حسين فاضل وعمر محمد سلامة.

اختطاف المجني عليه لخلافات مالية

وبحسب أوراق القضية، انتهت النيابة العامة من التحقيق مع 11 متهما، بينهم سيدة، لقيامهم باختطاف المجني عليه «ياسين.م»، بعد أن اقتحموا منزله واصطحبوه عنوة داخل سيارة، واتجهوا به إلى منزل المتهمة الحادية عشرة بسبب خلافات مالية بينهم.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين بإجبار المجني عليه بعد التعدي عليه بالضرب وتهديده بالإيذاء بتوقيع إيصالات أمانة وتحرير عقود بيع لهم، فضلًا عن انتحالهم صفة صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني، والتعدي على حرمة حياته الخاصة.

تهمة الخطف وانتحال صفة

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهمين احتجزوا المجني عليه دون وجه حق، أو أمر من الحكام باحتجازه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من أسرة المجني عليه، يفيد قيام 11 شخصًا بخطفه من داخل منزله، بسبب خلافات مالية بينهم بعد أن ادعوا أنهم ضباط شرطة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم القبض على 7 متهمين وجارٍ ملاحقة 4 آخرين، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أحالتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة الخطف وانتحال صفة.