«جنايات القاهرة» تعاقب 8 متهمين بالسجن المشدد بتهمة خطف شخص

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كفن عين شمس»، التي يواجهون فيها تهمة الخطف، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

المتهمون اشتركوا في خطف شخص وتعذيبه

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، اشتراك المتهمين جميعًا في خطف أحد الأشخاص وتعذيبه واستعراض القوة ضده وتهديده بالقتل، وهو ما بث الرعب في نفسه.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين الـ8 استعرضوا القوة ضد المجني عليه وآخر من العاملين بمركب نيلي يملكها المجني عليه، بعدما أتلفوها وهددوه بالقتل، وكان ذلك بدافع الانتقام، فأبلغ الأجهزة الأمنية، التي ألقت القبض عليهم ووجهت لهم تهمة استعراض القوة والخطف والتهديد بالقتل.

إجبار المجني عليه على حمل كفن

وأشارت أوراق القضية، إلى أن هناك عددًا من الوسطاء حاولوا التدخل بين الطرفين للصلح فيما بينهما، ولكن أبى المجني عليه ذلك، فهدده المتهمون إذا لم يتم التنازل عن المحضر المحرر بشأن واقعتي الشجار على المركب النيلي والخطف، ولكن تدخل عدد من الوسطاء مرة أخرى لمحاولة الصلح واتفقوا على 9 مايو الماضي، لعقد جلسة الصلح، فأجبره المتهمون على حمل كفن وتصوير تلك الواقعة بالفيديو، فضلاً عن إجباره على تقبيل يد والدتهم.