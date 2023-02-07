تفاصيل خطف سائق عين شمس.. شقيقين طلبا 3 ملايين جنيه لإطلاق سراحه

على مدار الأيام الماضية، كثفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، جهودها لإطلاق سراح سائق جرى اختطافه على يد مجهولين في أسيوط، أثناء استقلاله لسيارته، وطلب المتهمون، فدية كبيرة من أسرته.

وتستعرض «الوطن»، القصة الكاملة لخطف سائق عين شمس حسب ما أعلنته وزارة الداخلية وتحريات المباحث واعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق.

سائق عين شمس لم يعد إلى المنزل

خرج السائق من منزله بمنطقة عين شمس متجهاً إلى محافظة أسيوط، في مأمورية عمل ولكنه لم يعد إلى المنزل في الوقت المحدد لعودته مرة أخرى، حاول أفراد أسرته الاتصال به هاتفياً للاطمئنان عليه ولكن هاتفه كان مغلقاً.

خطف السائق ومكالمة هاتفية من المجني عليه

جلس أفراد أسرة السائق داخل المنزل بعين شمس، في قلق وخوف على نجلهم، ليتلقوا مكالمة هاتفية منه، يخبرهم أنه تم اختطافه من جانب مجهولين أثناء استقلاله لسيارته، ثم أغلق هاتفه، ليجلس أفراد الأسرة، ليتلقوا اتصالا هاتفي آخرا، ولكن هذه المرة كان من الخاطفين، وطلبوا من أسرة فدية تصل إلى 3 ملايين جنيه من أجل إطلاق سراحه، وهو ما جعل الأسرة تتقدم ببلاغا إلى قسم الشرطة يفيد باختطاف السائق.

القبض على المتهمين

وبدأت الأجهزة الأمنية، تحرياتها وجمع المعلومات، واستطاعت التوصل إلى الجناة وهما شقيقين ومقيمين في محافظة أسيوط، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إطلاق سراح سائق عين شمس

وأرشد المتهمان، إلى مكان المزرعة التي احتجزوا السائق داخلها، وعلى الفور اتجهت الأجهزة الأمنية إلى المزرعة، واستطاعت تحرير السائق المختطف، وعثرت على سيارته.

اعتراف المتهمين بخطف السائق

وخلال جلسة تحقيق أجريت معهم، اعترف المتهمان أمام جهات التحقيق، بتنفيذ واقعة خطف السائق، وقال أحدهما: «كان بينا وبين أبوه مشاكل في الفلوس بسبب تجارة المواشي، ودي فلوس لينا ومش عارفين ناخدها منه، وخططنا لخطف ابنه عشان نقدر ناخد منه فلوسنا».

العقوبة القانونية للمتهمين

وأوضح المحامي رامي ربيع مقلد، العقوبة القانونية التي ينتظرها الشقيقين المتهمين باختطاف سائق وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه، مؤكدا أنه سوف ينطبق عليهما المادة رقم 290 بقانون العقوبات، وهي الحبس من 15 إلى 20 عاماً إذا كان الخطف تم بالإكراه مصحوب بطلب فدية.