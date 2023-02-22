صاحب أول رسالة علمية دولية في الإعاقات غير المرئية: مصر مهتمة بذوي الهمم

أكد الدكتور أيمن يوسف، الحاصل على دكتوراه علوم الأعصاب والصحة النفسية من جامعة نيويورك الدولية، وهو صاحب أول رسالة علمية دولية عن الإعاقات غير المرئية في الشرق الأوسط، إن مصر من خلال مكتبة الإسكندرية سوف تكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط لطرح مبادرة التعريف بالإعاقات غير المرئية، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بملف ذوي الهمم.

وأشار خلال ندوة بالأمس في قاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، إلى المسببات والعوامل الجينية والبيئة والنفسية لتلك المتلازمات، وعرضت نماذج التشخيص والعلاج ووسائل الدمج الاجتماعي والوظيفي ونماذج العلاج السلوكي المعرفي وفقا لآخر البحوث المتعلقة بهذا المجال ووفقا لمنجزات مشروع الجينوم البشري، كما عرضت أهمية مفهوم الإعاقات غير المرئية وكل قضاياها وتحدياتها وآمال المصابين بها؛ سعيًا لإدراج هذا المفهوم في مدركات وثقافة المجتمع، وفي النظم الحقوقية والصحية والتشريعية أسوةً بالنظم المتطورة.

مجموعة جديدة من إصابات الإعاقة غير المرئية

وأوضح منظمة الصحة العالمية في التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والعجز عام 2001 غيَّرت مفهومها عن الإعاقة بصفة عامة نظرًا للمفهوم الديناميكي القائم بالنظر للفرد من خلال تفاعله مع المجتمع والبيئة.

وأكد يوسف أن التصنيف الدولي للأمراض أضاف مجموعة جديدة من إصابات الإعاقة غير المرئية مثل صعوبات التعلم وعُسر القراءة، مؤكدًا أن النظر لتلك الإصابات بشكل سطحي يعرض المصابين بأزمات اجتماعية تتعلق بالتنمر والتهميش.

وأوضح يوسف أن مرض التصلب المتعدد هو أحد أنواع الإعاقات غير المرئية وهو عبارة عن أزمة مناعية يصاب بها الشباب صغار السن وقد تم تدشين حملات عديدة له في مصر بالإضافة الى متلازمة التحسس المركزي في الدماغ والنخاع الشوكي وأيضاً إصابات الدماغ الرضحية الناتجة عن الحوادث.

%15 من سكان العالم يعانون من الإعاقات

وأشار إلى أن أمراض النوم هي إحدى الإعاقات غير المرئية وهي تضم ما يقرب من 52 مرضا، ومنها على سبيل المثال النوم القهري واضطراب نوم حركة العين السريعة والسلوكي.

وأضاف أن وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية هناك 15% من سكان العالم يعانون من الإعاقات بصفة عامة وبنسبة 80% منهم إعاقات غير مرئية.