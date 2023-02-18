رئيس مكتبة الإسكندرية: القناة الوثائقية نقلة في استراتيجية الإعلام المصري

أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن تفاؤله بفكرة إطلاق الشركة للقناة الوثائقية لتكون منبرا وثائقيا، ونقلة في استراتيجية الإعلام المصري.

القناة الوثائقية

وقال الدكتور أحمد زايد في تصريحاته لـ«الوطن» إن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للقناة الوثائقية خطوة في غاية الأهمية لتوثيق جميع الأحداث النمطية التي تدور على أرض الوطن، كما أنها جاءت في توقيت مناسب.

وبسؤاله عن أهمية التوثيق الإعلامي للنمط الحياتي بشكل عام، قال مدير مكتبة الإسكندرية: «توثيق النمط الحياتي يخلق نوعا من أنواع الفكر الشامل للإنسان تجاه البيئة المحيطة به، حيث تُعرف المشاهد ما كان يحدث في الماضي بالمجتمعات وتعرفه كيف كانت تعيش الشعوب على الأرض، إلى أن وصلت للمستوى الحالي».

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية قائلا: «كما أن توثيق الحياة المجتمعية بشكل مرئي يمنح الفرصة للمشاهد للتعرف على عادات وتقاليد المجتمعات بمختلف بقاع الأرض ويصنع جسر معرفة دهنية للمشاهد لبناء خبرة معرفية تجاه الطبيعة الحياتية لمختلف الشعوب».

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت في وقت سابق إطلاقها للقناة الوثائقية ومن المقرر أن يبدأ تطل على الشاشة بدأ من مساء غدا الأحد.