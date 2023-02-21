مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للفرانكوفونية أول مارس

تُنظِّم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرانكوفونية المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية تحت عنوان «نحو أفريقيا بلا حدود»، وذلك يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مارس 2023 بمكتبة الإسكندرية، مركز مؤتمرات، المسرح الصغير.

تفاصيل مؤتمر الفرانكفونية

يُلقي المؤتمر الضوء على أهمية القارة الأفريقية وثروتها الطبيعية والبشرية وذلك من خلال خمسة محاور وهي: التاريخ والجغرافيا، واللغة والثقافة، والبيئة والصحة، والاقتصاد والصناعة، والتعليم والتدريب.

يُحاضر بالمؤتمر عدد من صفوة السفراء والقناصل الفرانكفون، والخبراء والعلماء والعاملين بكل هذه المجالات في المؤتمر بالحضور المباشر وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت المكتبة في بيان صحفي: يتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة سنجور، والوكالة الجامعية الفرانكوفونية، بالإضافة إلى مجموعة من الرعاة الداعمين مثل: قناة TV5 Maghreb Orient، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومؤسسة كيميت بطرس غالي، والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، ودار نشر جينيال، والمعهد الثقافي الفرنسي، وقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومركز الفنون في مكتبة الإسكندرية.

عقد مسابقة إملاء باللغة الفرنسية لطلاب مرحلتي الإعدادي والثانوي

وجدير بالذكر أنه في اليوم الأول وقبل بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية، يتم عقد مسابقة إملاء باللغة الفرنسية لطلاب مرحلتي الإعدادي والثانوي، وطلاب الجامعات، والجمهور العام الفرانكفوني، وذلك بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.

وعلى هامش المؤتمر، ينظم مركز الأنشطة الفرانكوفونية حفل غنائي يقدمه فريق Bandetta بالتعاون مع عدد من طلبة جامعة سنجور لغناء باقة من الأغاني من مختلف الدول الأفريقية بتعدد لغاتها ولهجاتها.

تقديم الجوائز للفائزين بالإملاء والمسابقة السنوية

وفى حفل ختام المؤتمر، سيتم الإعلان وتقديم الجوائز للفائزين بالإملاء والمسابقة السنوية التي تشجع على المشاركة بالكتابة والترجمة والتلخيص والرسم والتصوير المرئي، هذا بالإضافة إلى عرض فيلم «Africa Paradis» للمخرج سلفستر أموسو من بنين وذلك بالمعهد الثقافي الفرنسي.

يتم بث فعاليات المؤتمر على موقع مكتبة الإسكندرية مما يتيح لكل الجمهور الفرانكوفوني المهتم بموضوع المؤتمر إمكانية الحضور ومتابعته.