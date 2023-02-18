«مكتبة الإسكندرية»: الملك توت عنخ آمون بطل المتحف المصري الكبير

قال الدكتور حسن عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن المتحف المصري الكبير يضم 100 ألف قطعة أثرية، منها 50 ألف قطعة معروضة، والباقي مخزنة، مشيرًا إلى أن مجموعة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون، من أهم المعروضات، ويصل عددها 5398 قطعة أثرية، فضلًا عن تمثال رمسيس الثاني الموجود في البهو العظيم والتماثيل المتواجد على الدرج، إلى جانب مراكب خوفو الأولى والثانية، بالإضافة إلى المسلة المعلقة في ساحة المتحف من الخارج، مستطردًا أن الملك توت عنخ آمون بطل المتحف.

خدمات متحف الطفل

أضاف «عبد البصير»، خلال حواره عبر «زوم» على فضائية «DMC»، أن خدمات متحف الطفل بدأت في مباشرة العمل، مشيرًا إلى أن الطفل يمكنه تعلم اللغة الهيروغليفية، إلى جانب رسم المناظر المصرية القديمة والتعرف على البيئة وطبيعة الحياة في مصر القديمة، متابعًا بأن المتحف المصري الكبير، أكبر مشروع ثقافي على مستوى العالم بأكمله، وليس مصر فقط، والمتوقع زيارة 8 ملايبن سائح سنويا للمتحف.

ربط المتحف بالأهرامات

وأعرب مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه لهذا المشروع الضخم، مشيدًا بدور كل القائمين عليه بقيادة اللواء عاطف مفتاح، حاثًا المواطنين على زيارة المتحف المصري الكبير والأهرامات، حيث سيتم ربط المنطقتين ببعضهما البعض.