«الحياة الآن».. مباشر: استمرار العمل بمحطة معالجة مياه الصرف بكوم الطرفاية في البحيرة

نشرت فضائية «الحياة» فيديو جديدا لبرنامج «الحياة الآن» خلال رصده لاستمرار العمل بمحطة معالجة مياه صرف صحي قرية كوم الطرفاية بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وستقام محطة معالجة كوم الطرفاية على مساحة 14 فدانا، فيما تعمل المحطة بطاقة استيعابية 23 ألفا و33 ألف متر مكعب يوميا.

تكلفة إنشاء المحطة 800 مليون جنيه

من جانبه، قال المهندس محمد الفحل، مدير مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية كوم الطرفاية، إن المحطة تقع على مساحة 16.6 فدان، وسعتها 23 ألف متر مكعب/ يوم، قابلة للتوسع لـ33 ألف متر مكعب في اليوم، ونسبة تنفيذ المشروع 66%، وتكلفة المشروع 800 مليون جنيه.