«الحياة الآن».. مباشر من مشروع إنشاء أول موقف للسيارات بدفشو في البحيرة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على شاشة قناة الحياة، تواصل العمل لإنشاء أول موقف للسيارات بقرية دفشو التابعة لمركز كفر الدوار في البحيرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

موقف سيارات دفشو يوفر 20 فرصة عمل

والجدير بالذكر أن موقف سيارات دفشو مُقام على مساحة 600 متر مربع، ويستوعب 18 سيارة وباص للنقل الجماعي، كما أنه يوفر 20 فرصة عمل بشكل يومي.

المشروع يخدم 65 تابعا للوحدة المحلية

وأشار التقرير إلى أن نسبة التنفيذ في مشروع موقف السيارات بقرية دفشو التابعة لمركز كفر الدوار في البحيرة بلغت 50%، كما أنه يخدم 65 تابعًا للوحدة المحلية الخاصة بالقرية، ويستفيد منه 3500 أسرة.

وقال المهندس كريم شهدي، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لموقف السيارات بقرية دفشو بمركز كفر الدوار، إن المشروع عبارة عن موقف مساحته 600 متر، و9 باكيات، ويتسع لـ18 أو 20 عربية، مشيرًا إلى أن الباكية حوالي 5.5 متر في 6 متر.

وأضاف «شهدي»، أن المشروع يضم مبنى إداري، ووصلت نسب تنفيذه إلى أكثر من 75% ويتبقى تشطيب المبنى والجابلون، موضحًا انه سيتم تركيب «الإنترلوك» بالكامل في الموقع بشكل عام.