«الحياة الآن».. مباشر: تواصل العمل لإنشاء نقطة إطفاء قرية العادلي

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على شاشة قناة الحياة، تواصل العمل لإنشاء نقطة إطفاء قرية العادلي التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب دفشو بمركز كفر الدوار في البحيرة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

والجدير بالذكر أن نقطة إطفاء قرية العادلي مقامة على مساحة 190 متر مربع، ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 50%.

توفير 25 فرصة عمل يوميًا

وتخدم نقطة إطفاء قرية العادلي 62 تابعًا بالوحدة المحلية لقرية دفشو، ويستفيد منها حوالي 3000 أسرة، كما أنها توفر 25 فرصة عمل يوميًا.

وقال المهندس محمد حمدي، مدير مشروع نقطة الإطفاء بقرية العادلي مركز كفر الدوار، إنه يتم إنشاء وحدة إطفاء تابعة لمبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن نقطة الإطفاء عبارة عن 200 متر مجهزة لسيارتين.

وأضاف، أنه يتم صب السقف الأول، إذ أن وحدة الإطفاء تتكون من دور أرضي وآخر علوي.