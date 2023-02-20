متحدث «الكهرباء» لقناة الحياة: أدخلنا 30 ألف ميجاوات على الشبكة في 7 سنوات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فترة تكرار ظاهرة انقطاع الكهرباء المتكررة على مختلف المحافظات كانت فترة مظلمة من تاريخ مصر، ولم تكن تليق بمصر، حيث أثرت تلك الفترة على المواطنين في المنازل والصناعة والصحة.

حمزة: خلال 7 سنوات أدخلنا 30 ألف ميجاوات

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن وزارة الكهرباء وخلال الـ7 سنوات السابقين أدخلت 30 ألف ميجاوات على شبكة الكهرباء المصرية، ما يعد قدرة كبرى لتلك الشبكات.

حمزة: 20% من الطاقة الدولة مكنتش قادرة توفرها

واستطرد: «في 2014 كان أقصى حمل نقدر نوفره كان حوالي 24 ألف ميجا وات، وكان فيه عجز من 2008 بين 2 لـ3 الآلاف ميجاوات، وفي 2014 وصلت نسبة العجز لـ3 آلاف ميجاوات، يعني 20% من الطاقة الدولة مكنتش قادرة توفرها».

وأوضح أن القيادة السياسية نجحت في غضون عامين ونصف بإدخال 3 محطات كهرباء عملاقة، بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، «المحطة الواحده بتحتاج لـ5 سنوات لإنشائها وأحنا عملنا الـ3 محطات في سنتين ونصف، وبات لدينا فائض واحتياطي وأقصى حمل وصلنا له السنة اللي فاتت 34 ألف ميجاوات».