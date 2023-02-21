توقعات باختبار المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوى 18,000 نقطة في مارس

توقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبير أسواق المال، مواصلة مؤشرات البورصة المصرية الصعود، ليختبر المؤشر الرئيسي، إيجي إكس 30، مستويات الـ18,000 نقطة خلال شهر مارس المقبل، وذلك بمجرد انتهاء السوق من الحركات التصحيحية، مدفوع بارتفاع أحجام السيولة والأخبار الإيجابية عن نتائج أعمال الشركات للربع الأول واتمام صفقات الاستحواذ العربية.

اختبار إيجي إكس 30 مستوى مقاومة عند 17,600 نقطة

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الوقت الحالي يرتفع ليختبر مستوى المقاومة الرئيسي عند 17,600 نقطة، ليعاود الهبوط بين مستويات الدعم بين 17,000 إلى 16,900 نقطة.

تنفيذ برنامج الطروحات ينعش التداولات

وتابعت: «النظرة العامة للسوق ترجح أن تستعيد مؤشرات البورصة اتجاهها الصاعد مرة أخرى بدعم من الأخبار الإيجابية وبمجرد الإعلان عن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سواء بالبيع لمستثمر استراتيجي أو الطرح العام، وحاليا هناك حالة ترقب من المستثمرين».

أوضحت خبير أسواق المال، أنَّ حالة التباين التي سادت جلسات بداية الأسبوع، بسبب ميل المستثمرين الأفراد لتحويل النقود إلى أسهم ليغلب على تعاملاتهم الشراء حاليا، فيما اتجهت المؤسسات للبيع لتخفيف المراكز الشرائية.

تابعت «رمسيس»، أنَّ مراجعة «فوتسي» لمؤشر الأسواق الناشئة الذي تهتم الدول بالاستحواذ على حصص به لجذب صناديق الاستثمار العالمية، تسبب في دخول أسهم للمؤشر مقابل خروج أسهم أخرى، فيما شهد البعض منها زيادة في قيمته، ما قاد المؤسسات لشراء الأسهم التي دخلت المؤشر وبيع الأخرى التي خرجت من المؤشر، ما تسبب في تباين أداء المؤشرات خلال الجلسات الماضية بين الهبوط والصعود.