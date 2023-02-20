البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية بقيمة ملياري جنيه في بداية التداولات

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في المؤشرات، بداية تعاملات جلسة اليوم، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.12% إلى مستوى 17347.74 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.29% عند مستوى 3010.44 نقطة، وحققت مكاسب بلغت ملياري جنيه في بداية التداولات.

أخبار البورصة المصرية

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.17%، في بداية التعاملات عند مستوى 4512.48 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.19% عند مستوى 2943.52 نقطة، وذلك وفق أخبار البورصة المصرية.

حجم التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 107.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 24.3 مليون سهم عبر تنفيذ 5.106 ألف صفقة، وحقق رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، مكاسب بلغت ملياري جنيه مسجلاً في الوقت الحالي 1.098 تريليون جنيه.

ويتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أنّ استقرار مؤشر البورصة أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 17300 نقطة قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 والاستقرار أعلاه، مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وأضاف عيد لـ«الوطن»، أنّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3000 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3200 نقطة مدعوما بنشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة مرة أخرى.