أخبار البورصة المصرية.. 5 مليارات جنيه مكاسب سوقية في بداية التداولات

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في المؤشرات، بداية تعاملات جلسة اليوم، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.22% إلى مستوى 17561.07 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.08% عند مستوى 3006.22 نقطة، بينما حققت مكاسب بلغت 5 مليارات جنيه في بداية التداولات.

أخبار البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.15%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.15%، في بداية التعاملات عند مستوى 4530.49 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.23% عند مستوى 2968.67 نقطة، وذلك وفق أخبار البورصة المصرية.

حجم التداولات في البورصة المصرية

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 35.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 8.1 مليون سهم عبر تنفيذ 1.230 ألف صفقة، وحقق رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية، مكاسب بلغت 5 مليارات جنيه مسجلاً في الوقت الحالي 1.112 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن استقرار مؤشر البورصة الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 17400 نقطة، قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 17600 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني 18000 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر السبعيني عند أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3000 نقطة قد يدفعه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي والقمة التاريخية للمؤشر السبعيني 3070 نقطة، وذلك ضمن أخبار البورصة المصرية.