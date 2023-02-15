أخبار البورصة المصرية.. 10 مليارات جنيه مكاسب سوقية بنهاية التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي، حيث أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفع بنسبة 0.53% عند مستوى 17522.56 نقطة، محققة مكاسب سوقية 10 مليارات جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. مؤشر «إيجي إكس 70» يرتفع 1.03%

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.03%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 3003.9 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4523.49 نقطة بارتفاع نسبته 1.01%، وذلك ضمن أخبار البورصة المصرية.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.36%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1.36%، ليغلق عند 2961.78 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.7 مليار جنيه، من خلال التداول على 563 مليون سهم، وتنفيذ 77.499 ألف صفقة، واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.107 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 10 مليارات جنيه.

أخبار البورصة المصرية.. «إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 17400 نقطة

وسرد حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، آخر أخبار البورصة المصرية، قائلا: إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، في الإغلاق على ارتفاع، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه نحو المنطقة الخضراء خلال تعاملات اليوم.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 17400 نقطة، قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 17600 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 18000 نقطة.

EGX70 يتجه لمستوى مقاومة 3070 نقطة

وتابع أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح أيضًا في الإغلاق على صعود، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع، وجني الأرباح الرأسمالية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي.

ويتوقع رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أنه مع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 3000 نقطة، قد يدفعه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي والقمة التاريخية للمؤشر السبعيني 3070 نقطة.