«الحياة الآن».. مباشر: تواصل العمل لإنشاء سوق حضارية بقرية العادلي في كفر الدوار

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على فضائية المذاع على شاشة قناة الحياة، استمرار العمل لإنشاء سوق حضارية بقرية العادلي التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب دفشو بمركز كفر الدوار، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

مساحة السوق بلغت 600 متر مربع

وتقع سوق قرية العادلي على مساحة بلغت الـ600 متر مربع، وتضم 16 محلا ومكتبا إداريا ومراحيض عامة، وتتبع الوحدة المحلية لقرية عزب دفشو وتخدم 60 تابعا.

وقال المهندس فتحي مجدي، مدير مشروع السوق الحضارية بقرية العادلي مركز كفر الدوار، إن السوق لها 7 نماذج لإنشاء السوق، التي تقع على مساحة 600 متر تقريبا، وتتكون من 18 محلا ومبنى إداريا في بداية السوق، ومساحة المحل 3*2.80 متر.

وأضاف: «وصلنا لـ75% في الموقع وباقي تركيب الأسقف الصاج، وتركيب الأنترلوك في المحلات»، ويستفيد من السوق الجديدة الجاري إنشاؤها 2500 أسرة بقرية العادلي الجديد.