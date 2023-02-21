أسعار الذهب اليوم في مصر.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

اهتمام كبير بالمعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، خاصة لمن يريدون الادخار والاستثمار، حيث أنه الملاذ الآمن لحفظ الأموال على مدار التاريخ، كما يهتم المقبلين على الزواج بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة سعر جرام عيار 21 في محال الصاغة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الذهب اليوم في مصر، والأعيرة الأخرى منها عيار 21 اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير، وفق طوني سليمان تاجر ذهب في حديثه لبوابة الوطن.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21، بمحال الصاغة، وجاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1925 جنيهًا للبيع، و1920 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1685 جنيها للبيع، و1680 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، سجل اليوم 1444 جنيهًا للبيع، و1440 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، 13480 جنيها للبيع، و14685 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وجاءت أسعار الذهب اليوم بسوق المال العالمية اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال نحو 1,808 جنيه، بما يعادل نحو 59.06 دولار.

سجل سعر جرام عيار 18 نحو 1,356 جنيه بما يعادل نحو 44.30 دولار

سعر جرام الذهب 21 سجل 1,582 جنيه بما يعادل 51.68 دولار