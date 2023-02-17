أسعار الذهب اليوم في مصر.. اعرف عيار 21 وصل كام في محال الصاغة

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضها الملحوظ، وهو نفس الحال منذ عدة أيام، حيث استمر تراجع المعدن الأصفر في محال الصاغة بعد ارتفاعه بشكل كبير في نهاية العام الماضي ووصوله لمستويات غير مسبوقة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الذهب اليوم في مصر الموافق 17 فبراير والتي سجلت خسائر في بداية اليوم بقيمة تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات على مدار اليوم مقارنة بتعاملات أمس، واستقر في المحال عند كتابة تلك السطور.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند كتابة هذه السطور نحو 1,914 جنيها للبيع، ونحو 1,926 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1,675 جنيها للبيع، ونحو 1,685 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 1,436 جنيها للبيع، ونحو 1,444 جنيها للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 13,400 جنيه للبيع، وسجل نحو 13,480 جنيه للشراء.

سجل سعر الكيلو من الذهب نحو 1,914,286 جنيه للبيع، ونحو 1,925,714 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1,795 جنيها بما يعادل 58.74 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1,570 جنيها، بما يعادل 51.40 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1,346 جنيها بما يعادل 44.05 دولار.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 12,562 جنيها، بما يعادل 411.16 دولار.

بلغ سعر الكيلو من الذهب في أسواق المال اليوم نحو 1,794,565 جنيها بما يعادل 58,736 دولارا.