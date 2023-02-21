أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.. استقرار في الأسواق والشركات

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، استقرارا، ولم تتغير مقارنة بأمس الإثنين، وسط تساؤلات وترقب حول ما سيحدث في سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة سواء استقرار أو انخفاض.

وفي السطور التالية، تستعرض الوطن، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وفق بيان شعبة مواد البناء:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الشركات المختلفة كما يلي:

- سجل سعر حديد عز اليوم نحو 28300 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المراكبي اليوم نحو 27000 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد العتال نحو 27500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين نحو 28300 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 28500 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل عند 27000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 27000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد عطية اليوم نحو 27500 جنيه للطن

- سجل سعر حديد سرحان اليوم 26500 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27000 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد الكومي اليوم إلى نحو 27000 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

- سجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1875 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة وادي النيل اليوم إلى نحو 1855 جنيها.

- بلغ أسمنت السويدي اليوم نحو 1925 جنيها.

- سجل سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 1898 جنيها.

- سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم نحو 1860 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت بشركة سيناء نحو 1850 جنيها.

- سجل سعر أسمنت العسكري بني سويف نحو 1840 جنيها.

- سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح اليوم نحو 1903 جنيهات.