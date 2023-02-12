استقرار أسعار الحديد والأسمنت في أسواق مواد البناء اليوم

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وفق ما كشفت عنه شعبة البناء في الغرفة التجارية، موضحة أنّ متوسط سعر طن الأسمنت المسلح 1933 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر الطن في شركة حديد عز نحو 28450 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتستعرض بوابة «الوطن»، استمرارًا للخدمات السعرية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الحديد والأسمنت اليوم وفق بيان شعبة المواد والبناء بالغرفة التجارية، كما يلي.

- متوسط سعر حديد عز 28450 جنيها للطن.

- متوسط حديد المراكبي اليوم 27200 جنيه للطن.

- متوسط حديد بشاي عند 28200 جنيه للطن.

- متوسط حديد العتال نحو 27400 جنيه للطن.

- متوسط حديد المصريين نحو 27350 جنيها للطن.

- متوسط حديد مصر ستيل نحو 27350 جنيها للطن.

- متوسط حديد العشري نحو 27350 جنيها للطن.

- متوسط حديد عطية اليوم 27150 جنيها للطن

- متوسط حديد سرحان اليوم 27100 جنيه للطن.

- متوسط حديد المعادي اليوم 27150 جنيها للطن.

- متوسط حديد الكومي اليوم 27200 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم الأحد

- متسوط سعر الأسمنت بالشركة العربية 1933 جنيها.

- متوسط الأسمنت في الشركة العربية «النصر» نحو 1890 جنيها.

-متوسط أسمنت شركة وادى النيل نحو 1863 جنيها.

- متوسط أسمنت السويدي نحو 1940 جنيها.

- متوسط سعر أسمنت حلوان 1925 جنيها.

- متوسط أسمنت «المعلم» نحو 1865 جنيها.

- متوسط أسمنت شركة مصر للأسمنت المنيا نحو 1900 جنيه.

- متوسط سعرطن أسمنت سيناء نحو 1865 جنيها.

- متوسط أسمنت شركة صناعات «التعمير» نحو 1865جنيها.

- متوسط أسمنت الشركة الوطنية ببني سويف نحو1860 جنيها.