رئيس «النقد العربي» لـ«القاهرة الإخبارية»: الدول العربية تبنت سياسات اقتصادية سبّاقة

أشاد الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، بالقمة العالمية للحكومات التي تستضيفها إمارة دبي: «كان لدينا منتدى المالية العامة على مستوى وزارء المالية في الدول العربية وعلى مستوى محافظي البنوك المركزية، وشريكنا في التنظيم صندوق النقد الدولي».

جائحة كورونا أثرت على القطاع الصحي

وأضاف الحميدي، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أننا تطرقنا إلى سياسات اقتصادية خاصة بعد أزمة جائحة كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية: «جائحة كورونا أثرت على القطاع الصحي ووصل تأثيرها للقطاع الاقتصادي، وهي المرة الأولى التي يأتي فيها التأثير من خارج القطاع المالي والاقتصادي، ولذا تعتبر السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال هذه المرحلة سياسات اقتصادية سباقة».

سياسات اقتصادية

وتابع: «الدول العربية كانت سباقة في تبني سياسات اقتصادية كان لها أثر على المالية العامة، وبدأ ينظر إلى ما هو دور الدولة خاصة في قطاعي التعليم والصحة بعد هذه الجائحة، لأنه بعد هذه الجائحة اتضح أهمية دور الدولة في القطاع الصحي، وتوفير الخدمات الصحية، والعديد من الدول العربية كان لها تجارب ناجحة بالتعامل مع هذه الأزمة».