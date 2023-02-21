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«الخزانة الأمريكية»: هناك مؤشرات على انهيار القاعدة الصناعية في روسيا

كتب:

عمرو حسني
06:42 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الكرملين الروسي

الكرملين الروسي

قالت الخزانة الأمريكية، إن هناك مؤشرات على انهيار القاعدة الصناعية في روسيا بسبب العقوبات، مع إصدار الهيئة الأمريكية تحذيرات للصين من محاولة التحايل على عقوبات روسيا، وسنتخذ إجراءات لو حدث ذلك.

وتابعت الخزانة الأمريكية، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء: «نستهدف خطوط الإمداد الروسية بما في ذلك المسيرات التي يتم تصنيعها بواسطة إحدى الدول الآسيوية، كما أنّه يجب التأكيد أنّ الدعم الصيني لروسيا محدود؛ لأن بكين تريد البقاء في الأسواق الدولية».

فيما رد الكرملين الروسي على الأمر قائلا: «هدف روسيا هو الحفاظ على التوازن النووي في العالم».

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بقلم عمرو حسني