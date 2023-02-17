الخارجية الصينية: على أمريكا التعاون مع بكين بشأن حادث المنطاد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الخارجية الصينية ذكرت أن الولايات المتحدة لا يمكنها طلب التواصل والحوار بينما تُصّعد الأمور بشأن حادثة المنطاد، فيما ذكر «وانج وين بين»، المتحدث باسم الوزارة، عندما سُئل عن تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إنه سيتحدث مع الرئيس شي جين بينج حول المنطاد الصيني، إن الولايات المتحدة بحاجة للعمل مع بكين بشأن الواقعة وإعادة العلاقات إلى الاستقرار.

الجيش الأمريكي يراقب المجال الجوي للولايات المتحدة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد ذكر في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي يراقب عن كثب المجال الجوي للولايات المتحدة، متابعا: «سنسقط أي جسم يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، لم نعرف حتى الآن ماهية الأجسام الغريبة، والجيش الأمريكي يراقب عن كثب المجال الجوي للبلاد».

توقعات بالتواصل مع الرئيس الصيني في الفترة المقبلة

وقال جو بايدن: «أتوقع الحديث مع الرئيس الصيني خلال الفترة المقبلة، ولن نعتذر للصين على إسقاط المنطاد، ولن أقدم أي أعذار لكننا سنتنافس مع الصين، استطعنا حماية المواقع الحساسة ضد جمع المنطاد الصيني لأي معلومات عنها، وسنتخذ تدابير إضافية لاكتشاف أي أجسام طائرة فوق الأجواء الأمريكية، ولا مؤشرات على ارتباط الأجسام الطائرة ببرنامج تجسس تابع للصين أو لدولة».