روسيا تستدعي سفير بنجلادش بسبب حظر عبور سفنها لمواني بلاده

أعلنت روسيا، استدعاء سفير بنجلادش على خلفية حظر دخول سفن روسية إلى مواني بلاده، في الوقت الذي خرج فيه وزير خارجية الهند ليؤكد أن علاقة بلاده مع موسكو مستقرة رغم الأزمة الروسية الأوكرانية.

روسيا لم تقدم ضمانات أمنية لزيارة بايدن

بدوره، علق البيت الأبيض في بيان له مساء اليوم الثلاثاء بحسب قناة «العربية»: «روسيا لم تقدم ضمانات أمنية لزيارة بايدن إلى أوكرانيا ولكن تم إخطارها فقط».

وذكر أمين مجلس الأمن القومي الروسي، أن العلاقات مع الصين أولوية والغرب يعمل ضد موسكو وبكين، مبينا أن بلاده تدعم ملفات تايوان وهونغ كونغ والإيغور.