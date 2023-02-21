فريق طبي بالمنصورة ينجح في إزالة ورم سرطاني بالبنكرياس لطفلة 14 سنة.. جراحة نادرة

أجرى فريق طبي بجامعة المنصورة جراحة نادرة الحدوث بإزالة ورم سرطاني متكيس في البنكرياس لطفلة عمرها 14 عاما، اليوم، فى جراحة دقيقة ومعقدة استمرت أكثر من 5 ساعات، متواصلة تم استئصال الورم بالكامل بشكل آمن، ونقل الطفلة إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج، وتبين أنها كانت تعاني من بعض الامتلاء بمنطقة البطن بدون أى أعراض أخرى تذكر.

أورام البنكرياس نادرة الحدوث فى سن الشباب

وقال الدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة بكلية الطبـ، إن إزالة ورم متكيس في بنكرياس طفلة هو حدث فريد من نوعه لا يتكرر كثيرا، وهي جراحة دقيقة شديدة التعقيد لطفلة بسن 14 عاما، حيث إن أورام البنكرياس نادرة الحدوث فى سن الشباب أقل من 30 عاما، حيث لا تتعدى نسبة الإصابة 3% أما فى الأطفال فنسبة حدوثها 46 فى المليون لذا فإنها تعتبر نادرة الحدوث.

أمجد فؤاد: هذه الأورام فى سن الطفولة

وأضاف الدكتور أمجد فؤاد، في تصريح لـ«الوطن»، أنه نظرا لندرة هذه الأورام في سن الطفولة فإنها لا تسبب أعراضا تذكر مما يضيف صعوبة شديدة فى التشخيص بالطرق التقليدية ويكون غالبا التشخيص قد تم فى مراحل متقدمة من المرض.

وأشار إلى أن الطفلة كانت تعانى من بعض الامتلاء بمنطقة البطن بدون أى أعراض أخرى تذكر وقد تم تشخيصها عدة مرات بأنها تعانى من التهابات بالمعدة والقولون وتلقت العلاج بدون نتيجة وبدون تحسن ملحوظ، وقد تمت مناظرتها بالعيادة الخارجية بمركز الجهاز الهضمي وأوصى لها بعمل أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد متعددة المراحل ووجد أنها تعانى من ورم كبير بمنطقة البنكرياس وحيث إن هذه الأورام نادرة الحدوث وسريعة الانتشار فقد تم استكمال الفحوصات والتحاليل داخل المركز وتم تحضيرها بشكل عاجل لإجراء الجراحة وتلقت اللقاحات اللازمة ما قبل الإجراء.

إجراء الجراحة للطفلة في 5 ساعات

وأوضح أن الفريق الطبي أجرى جراحة دقيقة ومعقدة استمرت أكثر من 5 ساعات متواصلة تم استئصال الورم بالكامل بشكل آمن وتم نقل الطفلة الى العناية المركزة لاستكمال العلاج.

وتشكل فريق للجراحة من الجراحين على مستوى عالٍ برئاسة الدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب وأثناء الجراحة وجد أن الورم مقاسه 20×24×31 سم، وأنه موجود بمنطقة جسم البنكرياس بالكامل وأحاط بشكل كامل بالأوردة والشرايين الخاصة بالطحال وخلف المعدة.

ضم الفريق الجراحي كلا من الدكتور أحمد حسين، الدكتور عمر حشيش، والدكتور محمد أمجد، وفريق التخدير الدكتور أمجد زغلول، الدكتور حاتم صابر، والدكتور طه رفعت، هيئة التمريض: مس هيام الدسوقي، ماجدة رجب، هدير محمد والفني ممدوح حامد.