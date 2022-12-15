إجراء جراحة نادرة لمريض فشل كلوي بمستشفى برج العرب في الإسكندرية

أجرى فريق طبي بمستشفى برج العرب المركزي، جراحة نادة لشاب يعاني من ارتشاح بالغشاء البلوري متحوصل، والتصاقات حول الرئة أدت إلى انكماش تام بها وهبوط بمستوى الأكسجين بالدم، إلى جانب معاناته من الفشل الكلوي المزمن.

وذكر الدكتور وليد مختار مدير المستشفى، أن العملية أجريت لشاب عمره 28 عاما لإزالة الأكياس المتحوصلة، وشفط 2 لتر سوائل، وعمل تقشير للرئة، من خلال فتحتين، الأول مقدارها واحد سم والثانية نصف سم، مشيرا إلى أن هذه أول عملية من نوعها في مستشفى برج العرب المركزي.

الرئة المنكمشة عادت للعمل بصورة طبيعية

وأوضح «مختار»، خلال بيان مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، أن عملية تفريغ التجمعات المائية المتحوصلة، تمت صباح اليوم الأربعاء، باستخدام منظار التصريف الصدري للانصباب الجنبي المُكيس مع التقشير التنظيري الصدري.

وأكد، أن العملية تمت بنجاح وعادت الرئة المنكمشة إلى العمل بصورة طبيعية مرة أخرى، وخرج المريض إلى العناية المتوسطة بمستوى أكسجين 100%، وحالته مستقرة تحت الإشراف الطبي.

القائمون بالعملية

وأجرى العملية الدكتور أحمد السيد، أخصائي جراحة القلب والصدر، وتولى التخدير الدكتور وليد مختار وأطباء التخدير في المستشفى