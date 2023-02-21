أرقام جديدة للمصريين في كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية

حقق أبطال الرماية المصريين أرقاما جديدة لأول مرة في كأس العالم للرماية، حيث كان فارق 0,7 نقطة كفيلة بأن يُشارك الفريق المصري بندقية ضغط هواء مختلط المكون من الرامي محمد حمدي وفريدة خالد في نهائيات 10 أمتار، والمنافسة على ميدالية.

628.2 نقطة للاعب محمد حمدي في بندقية ضغط هواء

وحصل الرامي محمد حمدي على 628,2 نقطة في مسابقة بندقية ضغط هواء رجال فردي ويُعتبر رقما مصريا وعربيا وأفريقيا جديدا، وحالت نقطة واحدة عن دخوله للنهائيات والمنافسة على ميدالية، حيث أن آخر رامي في النهائيات حصل على رقم 629,2 وكانت بفارق نقطة واحدة كفيلة بدخول النهائيات والمنافسة على ميدالية.

الناشئة ريماس وليد تحقق رقما قياسيا في أول مشاركة لها

وحصلت الرامية ريماس وليد الناشئة تحت 16 سنة في أول مشاركة لها في بطولة كأس العالم للرماية سيدات على رقم 621,5 نقطة.

وجاءت نتائج اليوم فى نهائي بندقيه هواء 10 أمتار سيدات كالتالي:

الميدالية البرونزية: تيلوتاما سين ( الهند)

الميدالية الفضية: نينا كريستين ( سويسرا)

الميدالية الذهبية: شونا ميكينتوش ( بريطانيا)

نتائج نهائي بندقية هواء 10 أمتار رجال كالتالي:

الميدالية البرونزية: ميران ماريسيتش (كرواتيا)

الميدالية الفضية: ماكسيميليان أولبريش(ألمانيا)

الميدالية الذهبية: باتيل رودرانكش (الهند)

من ناحية أخرى، قام الثنائي اللواء ايمن جرجاوي مدير المركز الاوليمبي المصري للرماية، و طارق شرارة مدير بطولة كأس العالم للرماية بمصاحبة مستر وولف هاينز بفلاوميت Wulf Heinz Pflaumet رئيس شركة ولتر العالمية للأسلحة والوفد المرافق له لميدان الرماية بالعاصمة الأدارية الجديدة لتفقده ومتابعة فاعليات بطولة كاس العالم للرماية (بندقية ومسدس) والتى تستضيفها مصر بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرماية.