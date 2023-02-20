نتائج منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم للرماية 2023.. الهند تفوز بذهبية

أقيمت الإثنين، ببطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية 2023، منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء فرق مختلط، ومنافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فرق مختلط، وذلك في ثاني أيام البطولة.

نتائج منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء فرق مختلط

وجاءت نتائج اليوم الثاني من البطولة كالتالي:

فوز «الهند» بالميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاء فريق «صربيا» في المركز الثاني، وحصد فضية البطولة، ثم جاء فريق ألمانيا في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

وجاءت نتائج منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فرق مختلط كالتالي:

الميدالية الفضية من نصيب المجر

فريق الهند المركز الأول، وحصد الميدالية الذهبية، المجر الثاني «فضية»، وأخيرا فريق ألمانيا في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

وانطلقت صباح اليوم، منافسات 10 متر مسدس وبندقية ضغط هواء رجال وسيدات مختلط ببطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس»، التي تستضيفها مصر بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرماية، قوة بطولة كأس العالم الحالية لمشاركة 51 دولة في البطولة، بالإضافة إلى مدى الاهتمام بها من قبل الاتحاد الدولي من خلال حرص رئيس الاتحاد الدولي على افتتاحها، معربا عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على المجهودات الكبيرة والدعم غير المحدود للرياضة المصرية وبصفة خاصة الرماية خلال الفترة الحالية التي كان لها العديد من الآثار الإيجابية.

كما أشاد حسني، بالدور الكبير للدولة المصرية والقيادة السياسية في دعم اتحاد الرماية في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 17 حتى 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة «الجزائر، أستراليا، النمسا، أزربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، إسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعودية، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطة، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب إفريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، أمريكا، أوزباكستان، اليمن».