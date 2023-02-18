تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية

تفاصيل وكواليس كثيرة شهدها الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للرماية (مسدس بندقية) الذي عقدته اليوم، اللجنة العليا المنظمة للبطولة وتحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة حازم حسني رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرماية في مقر قاعة الاجتماعات بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضور ويلي جريل سكرتير عام الاتحاد الدولي، وطارق شرارة مدير البطولة، بالإضافة للحكام المُكلفين من الاتحاد الدولي لإدارة البطولة ومندوبي الدول المشاركة في البطولة.

سكرتير الاتحاد الدولي يكشف قواعد المنافسات واحتساب النقاط

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية للمسابقات والقواعد المنظمة للمشاركات، كما تناول الاجتماع الإجابة على كل الاستفسارات من مندوبي الفرق المشاركة.

ولقد استهل حازم حسني الاجتماع بالترحيب بالدول المشاركة في البطولة التي ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي بلدهم الثاني مصر، مؤكداً على بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم والراحة لجميع الوفود للاستمتاع بإقامة سعيدة طوال أيام البطولة.

51 دولة تشارك بأكثر من 376 راميا مصنفين دوليا

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 17 حتى 23 فبراير بمشاركة 376 راميا ورامية من 51 دولة (الجزائر، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، إسبانيا، أستونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازاخستان، قرقيز، كوريا، السعودية، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطا، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب أفريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، أمريكا، أوزباكستان، اليمن).

وتقام جميع منافسات بطولة كأس العالم، على ميدان الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.