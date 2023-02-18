حفل فرعوني مبهر في افتتاح كأس العالم للرماية بحضور وزير الشباب (صور)

أقيم حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية، اليوم بفندق في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 51 دولة وتقام بميادين المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الوزير وكبار قيادات الدولة ومسؤولو الاتحاد الدولي للرماية في حفل الافتتاح

حضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والإيطالي ليوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وحازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية وأعضاء الاتحاد المصري للرماية عماد عليش، وخالد العقاد، وإسلام علي والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس روابط الرياضية، والدكتورة عهد علي رئيس قطاع الإعلام والعلاقات العامة بروابط الرياضية.

وشهد حفل الافتتاح فقرات فنية خاصة تعبر عن الطابع المصري الفرعوني، وسط إشادة من جميع الحاضرين بالتجهيزات الكبيرة لحفل الافتتاح والتنظيم المميز وهو ما يميز دائما اتحاد الرماية في تنظيم البطولات الكبرى وآخرها بطولة العالم المؤهلة لـ أولمبياد باريس 2024 واستضافتها مصر لأول مرة في أكتوبر الماضي.

كلمة ترحيب بالضيوف.. وإشادة بجهود وزارة الشباب والرياضة

وألقى حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، كلمة ترحيب بالضيوف والدول المشاركة في البطولة، معربا عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الجهود الكبيرة والدعم غير المحدود للرياضة المصرية وبصفة خاصة الرماية خلال الفترة الحالية والتي كان لها العديد من الآثار الإيجابية، كما أشاد حسنى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين.

رئيس الاتحاد الدولي للرماية: مصر عظيمة في استضافة البطولات

وقال لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية، في كلمته، إنه سعيد لتواجده في مصر واستضافتها لمثل هذه البطولات الكبرى وأن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية كبيرة تؤهلها لاستضافة البطولات الكبرى.

صبحي: مصر متألقة دائما وترحب باستضافة أكبر البطولات الرياضية

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في كلمته: «أرحب بكل الحضور ودائما مصر متألقة وتفتح ذراعيها لكل دول العالم لاستضافة كل الأحداث الرياضية بالدعم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه الكبير للرياضة ولشباب مصر في مختلف المجالات في الجمهورية الجديدة».

وأشاد صبحي بالدور الكبير لحازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية والعمل دائما على إنجاح البطولات ودائما مصر متقدمة وتحقق النجاحات في كل المجالات.