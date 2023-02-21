مكافأة 1000 جنيه للعاملين بجامعة طنطا بمناسبة شهر رمضان

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة على صرف مبلغ 1000 جنيه لمرة واحدة لكافة العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس، طبقاً لموافقة مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ووفقاً للضوابط الواردة من الصندوق.

موعد صرف المكافآت

وأوضح في بيان صحفي اليوم، أن مجلس جامعة طنطا، الذي عقد اليوم، وافق أيضا على صرف ما يعادل أجر 10 أيام للعمالة الغير منتظمة بحد أقصى 500 جنيه، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم على أن تصرف مع مرتب شهر مارس 2023.

اجتماع مجلس الجامعة

كان مجلس جامعة طنطا، عقد اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وناقش عدد من الأمور التعليمية والإدارية للجامعة، وتم تكريم فريق كلية الهندسة الفائز بالمركز الأول في التخطيط الذكي، في مسابقة هاكاثون، التي نظمتها جامعة بنها بمشاركة 35 جامعة حكومية وأهلية.