الإجازات الرسمية في شهر رمضان.. 10 أيام بينها شم النسيم

مع بداية شهر شعبان 2023، يبدأ المواطنون في الاستعداد لشهر رمضان الكريم، سواء كان ذلك بشراء مستلزمات المنزل، أو بالإكثار من الفروض الدينية مثل الصلاة والصوم، ويأتي الشهر الكريم في منتصف الفصل الدراسي الثاني، ما يجعل العديد منهم يتساءلون عن الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023.

وتوضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023، سواء كانت رسمية أو أسبوعية، والتي جاءت كالتالي:

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

- إجازة شم النسيم: يأتي شم النسيم 2023 يوم الاثنين الموافق 17 أبريل المقبل، لتأتي تلك المناسبة قبل انتهاء شهر رمضان بعدة أيام.

- إجازة وقفة عيد الفطر: وجرت العادة أن يكون يوم وقفة عيد الفطر إجازة رسمية يتم جمعها مع إجازة عيد الفطر، وتكون الإجازة يوم 20 إبريل، وفق الحسابات الفلكية.

الإجازات الأسبوعية في شهر رمضان 2023

- إجازة 2 رمضان: وتكون يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023.

- إجازة 3 رمضان: وتكون يوم السبت الموافق 25 مارس 2023.

- إجازة 9 رمضان: وتأتي يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023.

- إجازة 10 رمضان: وتأتي يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.

- إجازة 16 رمضان: وتكون يوم الجمعة الموافق 7 أبريل 2023.

- إجازة 17 رمضان: تأتي يوم السبت الموافق 8 أبريل 2023.

- إجازة 23 رمضان: تكون يون الجمعة الموافق 14 أبريل 2023.

- إجازة 24 رمضان: تأتي يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023.