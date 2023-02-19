قرار من وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات مارس 2023 بسبب رمضان

يبحث الكثير من الموظفين على محرك البحث جوجل، عن قرار تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023، لمعرفة اليوم المحدد للحصول على الراتب الشهري، والتأكد من حقيقة الأمر، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل بحسب ما ذكرته وزارة المالية.

وبشأن حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023، ذكرت وزارة المالية في بيان مواعيد صرف مرتبات فبراير ومارس للعاملين والموظفين في الجهات المختلفة.

صرف مرتبات فبراير 2023

وبحسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات فبراير 2023، على مدار 4 أيام من الخميس 26 من الشهر الجاري و26 و27 و28 من نفس الشهر.

تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2023

وبالنسبة لحقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، فبالفعل تم تبكير صرف المرتبات، حيث إنه سيكون بداية من الأحد 20 مارس، ويأتي ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان يوم 22 مارس المقبل.

وتوفر وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2023 ، عن طريق مكاتب الصرافة وماكينات البنوك في جميع المحافظات.