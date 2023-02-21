قصواء الخلالي: الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس السيسي متزنة ومعتدلة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه صدر بيان رسمي مشترك بين الجانب المصري والأوزبكستاني يتحدث عن 21 نقطة ارتكاز في أطر العلاقة بين مصر وأوزبكستان، التي تحتوي على تفاصيل كثيرة، موضحة في الوقت ذاته أن الأرضية المصرية التاريخية عظيمة للغاية مع الإرث التاريخي المشترك بين مصر ودول العالم المختلفة ودعم حركات التحرر في أفريقيا، كما أن الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس السيسي متزنة ومعتدلة وموضوعية.

مصر مهد للحضارة العالمية

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الصورة العامة في البيان تتضمن توسيع أطر المجالات الخاصة بالتعاون في شتى المجالات، وهذا ما تبين في سياق حديث الرئيس الأوزبكستاني، وكيف كانت مصر على أطر تاريخية وداعمة لأوزبكستان ومعترفة بها كجمهورية ودولة.

السياسة الخارجية في عهد الرئيس السيسي متزنة

وأوضحت الإعلامية، أن مصر مهد للحضارة العالمية والحضارات القديمة، وهذا ما طرحه الرئيس الأوزبكستاني في كلمته اليوم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ترتكز على قائمة طويلة من التعاون المشترك تاريخيا بين مصر ودول العالم المتنوعة، مؤكدة أن السياسة الخارجية في عهد الرئيس السيسي متزنة ومعتدلة وموضوعية وداعمة للمصلحة العامة المصرية وتحقيق المصالح المشتركة بين مصر والدول المتعاونة والمتفقة معها في وجهات النظر السياسية أو الاقتصادية أو على أصعدة مختلفة.