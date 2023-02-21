أميرة العادلي تكشف تفاصيل كتاب التنسيقية الجديد «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية»

كشفت النائب أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمشرفة على كتاب «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية».. «محاولة فهم» تفاصيل الكتاب، مشيرة إلى أنهم كانوا في اجتماع للمركز الإعلامي للتنسيقية واقترح الدكتور محمد اللافي تقديم كتاب عن السياسة ومصطلحاتها الإيجابية والسلبية.

الكتاب خضع لمراجعات بمشاركة أكاديمية

وأوضحت العادلي، خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها التنسيقية وأدارتها آدا جاد، أنهم استغرقوا 6 أشهر لإعداد هذا الكتاب، مشيرة إلى أن الكتاب خضع لمراجعات بمشاركة أكاديمية من الدكتور سيد عمر والدكتور سيد أبوفرحة، وعدد من أعضاء التنسيقية؛ ليجمع الكتاب بين الجزء السياسي والأكاديمي.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصة متنوعة

وأشارت إلى أنّهم بصدد تقديم مشروع فكري يعبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باعتبار أنّها منصة متنوعة وفيها العديد من الأيدلوجيات وأنها محاولة لفتح نافذة جديدة تعلن أنه من حق الجميع أن يجتهد، ويضع رؤيته ويراجع النظريات السياسية، وأن هذه النظريات ليست تابوها ثابتا وقابلة للنقد والتعديل، وأنّ من الوارد وجود وجهات نظر مختلفة، مؤكدة أنّ فكرة الكتاب جاءت من هنا.