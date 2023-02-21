«التنسيقية» تعقد جلسة نقاشية حول كتابها «مفاهيم سياسية.. رؤية شبابية»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، جلسة نقاشية حول كتاب «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية.. محاولة فهم»، والذي أطلقته التنسيقية إيمانًا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.

كتاب التنسيقية

ومن المقرر أنَّ يحضر الجلسة النقاشية، كلًا من محمد اللافي علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «معد الكتاب»، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «المشرفة على الكتاب»، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «فريق العمل»، وصفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة «مقدم الكتاب».

حضور جلسة النقاش

كما يحضر كلًا من عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، ورشاد أحمد عبداللطيف نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والإعلامي محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، ومحمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وشيماء عبد الإله أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإيمان ممتاز ومنى أحمد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتدير الجلسة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.