مقترحات صالون التنسيقية عن «العدالة الاجتماعية».. برنامج انتقالي

عدد من الأفكار والمقترحات قدمها المشاركون في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي، الذي نظمته تحت عنوان «العدالة الاجتماعية» في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وطالب المشاركون في صالون التنسيقية، بوضع سياسات ملزمة للقطاع الخاص بأن يتم وضع حد أدني للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص، حتى تكون قرارات ملزمة برفع الحد الأدني للأجور، خاصة أن هناك بعض الشركات لا تلتزم وهدفها ربحي فقط.

مقترحات حضور صالون التنسيقية

ومن بين المقترحات، أن يكون هناك برنامج انتقالي من أجل تحقيق عدالة اجتماعية ويتم تحقيقه بطرق مختلفة، وأن يكون هناك قناعة بأهمية التطور في الفكر والتنفيذ، فضلا على أن يكون هناك حاضنة للابتكار وأن يكون هناك حافزا لذلك.

وأدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وجهاد سيف، أمين سر لجنة التنظيم بالتنسيقية، ومينا كرم سعيد، عضو لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.