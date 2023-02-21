رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مقترحات صالون التنسيقية عن «العدالة الاجتماعية».. برنامج انتقالي

كتب:

محمد أباظة
08:23 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
صالون التنسيقية

صالون التنسيقية

عدد من الأفكار والمقترحات قدمها المشاركون في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشي، الذي نظمته تحت عنوان «العدالة الاجتماعية» في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني. 

وطالب المشاركون في صالون التنسيقية، بوضع سياسات ملزمة للقطاع الخاص بأن يتم وضع حد أدني للأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص، حتى تكون قرارات ملزمة برفع الحد الأدني للأجور، خاصة أن هناك بعض الشركات لا تلتزم وهدفها ربحي فقط.

مقترحات حضور صالون التنسيقية

ومن بين المقترحات، أن يكون هناك برنامج انتقالي من أجل تحقيق عدالة اجتماعية ويتم تحقيقه بطرق مختلفة، وأن يكون هناك قناعة بأهمية التطور في الفكر والتنفيذ، فضلا على أن يكون هناك حاضنة للابتكار وأن يكون هناك حافزا لذلك.

وأدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وجهاد سيف، أمين سر لجنة التنظيم بالتنسيقية، ومينا كرم سعيد، عضو لجنة الحوار السياسي بالتنسيقية، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

اقرأ المزيد:

«التنسيقية» تعقد جلسة نقاشية حول كتابها «مفاهيم سياسية.. رؤية شبابية»

نائب التنسيقية: قناة الوثائقية تلمس قضايا شائكة وأمورا اختلط على البعض حقيقتها

نائب التنسيقية: مشروع قانون تقنين المنشآت الصناعية يعزز الاقتصاد المحلي

نائب التنسيقية يطالب بتذليل المعوقات لدعم الصناعة الوطنية
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.