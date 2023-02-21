صفي الدين خربوش عن كتاب التنسيقية: أرجو إصدارات أخرى الفترة المقبلة

أبدى الدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سعادته بقراءة كتاب «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية.. محاولة فهم»، والفكرة الشبابية التي خرج منها، معربًا عن أمله في إصدارات إخرى خلال الفترة القادمة.

معرفة المصطلحات والمفاهيم السياسية

أوضح خلال مشاركته في جلسة نقاشية لصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأدراتها الإعلامية آدا جاد، أن المستقبل قائم على الشباب في أي مجتمع، مشددًا على ضرورة أن يكون لدى النشئ والشباب، معرفة بالمصطلحات والمفاهيم السياسية، لأن هؤلاء النشئ سيكونوا مواطنين في المستقبل القريب، وأن المعرفة ستهيأهم لتولي مناصب في المستقبل، مشددًا على ضرورة أن يعتمد المجتمع على النشئ والشباب إذا كان يريد أن ينمو.

ضرورة اعتماد مفهوم التنشئة السياسية

وشدد «خربوش»، على ضرورة اعتماد مفهوم التنشئة السياسية، وهي نقل القيم الايجابية من الجيل الخاص للأجيال اللاحقة، معتبرًَا أن كتاب «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية»..«محاولة فهم» محاولة جيدة في هذا الاتجاه معربًا عن أمله في أن تعقب خطوة اصدار الكتاب خطوات أخرى ستسهم في اعداد جيل على بينه جيدة وجيل يعلم حقوقه وواجباته ومستعد للدفاع عن وطنه والارتفاع بوطنه لأعلى مستوى ممكن.