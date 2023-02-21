انعقاد المؤتمر العلمي الدولي بكلية الشريعة والقانون بطنطا الاثنين المقبل

انطلاقًا من الدور الوطني لجامعة الأزهر الشريف وتأييدا للقيادة السياسية فيما تقوم به من مجهودات للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والحد من سبل الاحتكار والاستغلال ومساهمة في إيجاد الحلول والآليات الشرعية والقانونية المناسبة لمواجهة الأزمات التي قد يتعرض لها المجتمع.

بتعاون مع 3 كليات

وحول هذا الحديث ستعقد كلية الشريعة والقانون بطنطا مؤتمرها الدولي الإسلامي الخامس بعنوان (مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها رؤية شرعية وقانونية)، بالتعاون مع كليتي الشريعة والقانون بدمنهور والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف والمقرر عقده يوم الاثنين المقبل 27 فبراير.

المواجهة بآليات شرعية

وجاءت فكرة هذا المؤتمر مع مايعيشه العالم في سنواته الأخيرة من أزمة معيشية طاحنة ألقت بظلالها على الصعيد الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي مما كان له الأثر الشديد على الفرد والأسرة والمجتمع، لاسيما ما تتعرض له البشرية اليوم من كوارث طبيعية وأزمات مالية واقتصادية وتوابع اشتعال الحروب التى نشبت بين بعض الدول واستتبعت تلك الأسباب لهذه الأزمات آثارا اقتصادية ومالية واجتماعية وصحية وأخلاقية بالغة الخطورة حتمت على الأفراد والدول أن يجابهوا هذه الأزمات بآليات شرعية وتشريعية من خلال مؤسسات القطاع العام والخاص والمؤسسات التعليمية والدينية وسوف يعالج المؤتمر الأزمات المعيشية.

4 محاور رئيسية

وسوف يشتمل المؤتمر علي المحاور الآتية

المحور الأول التأصيل العام للأزمات المعيشية

المحور الثانى أسباب الأزمات المعيشية فى الواقع المعاصر

المحور الثالث آثار الأزمات المعيشية الاقتصادية والصحية والأخلاقية

المحور الرابع آليات مواجهة الأزمات المعيشية

يأتى المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.