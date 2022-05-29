انطلاق المؤتمر الدولي العلمي الـ27 لكلية الإعلام بجامعة القاهرة

انطلقت منذ قليل فاعليات المؤتمر الدولي العلمي الـ 27 بعنوان «تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة.. نحو رؤى مستقبلية للاصلاح والتطوير» بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وبمشاركة الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

مصطفى: الإعلام يردي دورا فعالا تحقيق التنمية المستدامة

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن مهمة الإعلام التقليدي والحديث وغيرها من أشكال الإعلام الجديد هي نشر مفاهيم التنمية ومناقشة مختلف القضايا والمشكلات المجتمعية، موضحة أن تنمية العنصر البشري وتوعيته هي جوهر التنمية المستدامة فالإنسان هو غاية التنمية، والإعلام يؤدي دورا فعالا في تحقيق خطط التنمية المستدامة لارتباطها بالنظام الاجتماعي والسياسي الاقتصادي في المجتمع من خلال الوعي والتثقيف.

مناقشة التحديات التي تواجه الإعلام العربي

وأضافت أن المؤتمر العلمي، يسعى لمناقشة التحديات التي تواجه الإعلام العربي والتي تعيق تحقيق خطط التنمية المستدامة، ويتضمن 17 جلسة تناقش العديد من المحاور، وهي الإعلام التنموي وقضايا الإصلاح في مصر والعالم العربي، دور الإعلام العربي في دعم قضايا الإصلاح السياسي، والإعلام وقضايا التمكين الاجتماعي، والإعلام الرقمي والتنمية المستدامة، القوانين والتشريعات الحاكمة لحماية أمن المعلومات، ومسئولية الإعلام في دعم الصحة العامة أثناء الأزمات، والتربية الإعلامية وتحقيق الأمن المجتمعي، توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، والتربية الإعلامية والتنمية المستدامة، الإعلام البيئي والتنمية المستدامة، تطبيقات التحول الرقمي ودورها في التنمية المستدامة، مخاطر الإعلام الإلكتروني على الأمن.

مساهمة الإعلام فى تشكيل الوعي

من جانبها قالت الدكتورة وسام نصر، وكيلة كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الإعلام يعتبر شريك في التنمية المستدامة ويسهم في تكوين الوعي والاسراع بإتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيقها بما يمتكله من فاعلية الوصول للجماهير.

وأضافت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي العلمي الـ 27 إن المؤتمر الدولي للإعلام يرصد التحديات التي يواجهها الإعلام العربي والتي تقف معوقا في تحقيق التنمية المستدامة ويطرح المؤتمر رؤى واستراتيجيات ممنهجة للاصلاح والتطوير، ويتميز ولأول مرة بتخصيص يوم كامل لجلسات بحثية لشباب الباحثين لعرض أعمالهم البحثية لتقييمها وتخصيص حلقات نقاشية متعددة الرؤى منها الإعلام وقضايا الإصلاح.