فتاة وخطيبها وراء سرقة 675 ألف جنيه من خزينة تاجر لعب أطفال بحلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث، في القبض على طالبة وخطيبها بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة شقيق والدها بمنطقة عزبة زين، دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما ورد بلاغ لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان من المدعو «حسن.ع.ح»، صاحب مكتب للملابس الجاهزة، ولعب الأطفال ومقيم عزبة زين، باكتشافه سرقة مبلغ مالي 675 ألف جنيه من داخل الخزينة الخاصة به بالشقة محل سكنه.

كاميرات المراقبة فضحتهما

وبانتقال الرائد محمود سعداوي، ضابط مباحث القسم، للفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود أي كسور بالخزينة محل السرقة، وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمكان الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعوة «مريم ك.ع.ح»، 19 عاما، طالبة، ومقيمة بمحل البلاغ الدور الثالث، ابنة شقيق المبلغ، وذلك بالاشتراك مع خطيبها «محمد ن.م.ع»، 24 عاما، طالب، ومقيم كفر العلو حلوان، وشهرته «النوبي».

وبضبطهما ومناقشتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث استغل الثانى طبيعة تردده على العقار، وقام بالدخول للشقة من شباك الحمام المؤدي لسلم العقار محل الواقعة، حيث سهَّلت المتهمة الأولى له الدخول وفتح الخزينة بمفتاحها عثر عليه بجوارها واستولى على المبلغ المالي، حيث أرشد المتهم الثانى عن مكان المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.