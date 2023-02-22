إقبال كبير على معارض «أهلاً رمضان» في كفر الشيخ

شهدت معارض «أهلًا رمضان»، بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا كبيرًا من الأهالي، وذلك ضمن المعارض التي تم افتتاحها، للتخفيف عن كاهل المواطنين بأسعار مناسبة للمواطنين، والحد من غلاء الأسعار، ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

توفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعارض

ومن جانبه، وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار بالمعارض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، مشيدًا بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، فضلًا عن «اللحوم، والدواجن»، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان، بأسعار مخفضة.

افتتاح 10 معارض بمدن المحافظة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصةً البسطاء والأكثر احتياجًا، والتخفيف عن محدودي الدخل، والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح 10 معارض «أهلًا رمضان» بمدن «كفر الشيخ، وبيلا، وسيدي سالم، وسيدي غازي، وفوه، والبرلس، وبلطيم، والحامول، ودسوق»، وجار افتتاح بقية المعارض بالمدن المختلفة.