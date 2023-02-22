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«الداخلية» تكشف تفاصيل سرقة وذبح 6 حمير بإحدى قرى الشرقية

كتب:

محمد بركات
03:33 ص | الأربعاء 22 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

رصدت الأجهزة الأمنية تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان «سرقة وذبح عدد من الحمير من منازل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية».

تحديد وضبط مرتكبي الواقعة

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الشرقية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بسرقة 6 من الدواب «حمير» من إحدى الأراضي الزراعية الكائنة بدائرة مركز شرطة الزقازيق وسلخها لبيع جلودها للأغراض الصناعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات