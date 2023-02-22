انطلاق ظاهرة تعامد الشمس على رمسيس الثاني في أبو سمبل بأسوان

انطلقت منذ قليل وتحديداً في الساعة 6.22 صباحاً ومع شروق شمس اليوم الأربعاء، الظاهرة الفلكية الفريدة بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس بمعبد رمسيس بمدينة أبو سمبل السياحية، والتي تقع على مسافة 280 كيلو متر جنوب محافظة أسوان.

وتستمر الظاهرة لمدة حوالي 20 دقيقة، في حضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وقيادات السياحة والثقافة، والآلاف من السياح الأجانب والمصريين الذين توافدوا على بوابات المعيد قبل انطلاق الظاهرة بساعات.

الظاهرة الفريدة عمرها 33 قرنا

ومن جانبه قال الأثري الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني تعتبر ظاهرة فريدة من نوعها، إذ يبلغ عمرها 33 قرناً من الزمان والتي جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريون، خاصة في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير، والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها في كل مكان، مشيراً إلى أن هذه الآثار كانت شاهدة على الحضارة العريقة التي خلدها المصري القديم في هذه البقعة الخالدة من العالم.

تستمر الظاهرة لمدة 20 دقيقة

وتابع بأن ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس والتى تستمر لمدة 20 دقيقة تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالا بموسم الفيضان والزراعة، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالا ببدء موسم الحصاد ، حيث تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل ( أمون ورع حور وبيتاح ) التي قدسها المصري القديم حيث تخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني التي ترتفع بطول 60 مترا داخل قدس الأقداس ، كما أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت لفكر واعتقاد لوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني ورع.