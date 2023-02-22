هروب جماعي لعشرات المساجين في كوريا الشمالية بسبب الجوع

قالت وكالة الأخبار الكورية الجنوبية إن عشرات السجناء هربوا بشكل جماعي من سجن بإقليم بيونج وهوانغ هيه بكوريا الشمالية بسبب معاناتهم من الجوع داخل السجن.

الهاربون ارتكبوا جرائم السرقة والقتل من أجل الحصول على الطعام

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه إن السجناء الهاربين ارتكبوا جرائم السرقة والقتل من أجل الحصول على الطعام أثناء عملية الهروب، ما زاد قلق السكان المحليين.

وأشارت إلى أن سلطات كوريا الشمالية تركز جهودها للقبض على الهاربين وفرضت حظر تجول ليلي لعدة أشهر في المناطق المحيطة بالسجون وتجري عمليات تفتيش على نطاق واسع ولكنها تواجه صعوبات في القبض على الهاربين.

معاناة السجون في كوريا الشمالية من صعوبات في الحصول على المواد الغذائية

وقال المصدر إن حوالي 700 سجين في 3 سجون لقوا مصرعهم بسبب الجوع أو المرض على مدى العامين الماضيين، نظرًا لمعاناة السجون في كوريا الشمالية من صعوبات في الحصول على المواد الغذائية بسبب تفاقم أزمة نقص الغذاء الناتج عن إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا التي عانت منها البلاد، لافتًا إلى أن كوريا الشمالية يوجد فيها 19 سجنا في جميع أنحاء البلاد.