النمسا تدين إطلاق جديد للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية

أدانت النمسا بشكل قاطع إطلاقًا جديدًا للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية صوب اليابان وكوريا الجنوبية.

بيان لوزارة الخارجية النمساوية

ودعا بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، بيونج يانج إلى وقف هذه الاستفزازات على الفور، وأكد البيان تضامن النمسا الكامل مع شركائها في سيول وطوكيو.

مؤتمر ميونخ للأمن

وحول مؤتمر ميونيخ الألماني للأمن، قال البيان إنّ هناك شيئا واحدا واضحا أنه لا يمكن لأي بلد أن يتحمل الأزمات الدولية المتعددة الراهنة بمفرده، وأنه للتصدي لتحديات اليوم يعد الحوار والتعاون أمرًا أساسيًا وعلينا أن نواصل الدفاع عن السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.