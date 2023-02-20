دعوة يابانية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن على خلفية صواريخ كوريا الشمالية

دعت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة طارئة لـ«مجلس الأمن الدولي» على خلفية إطلاق «بيونج يانج» صواريخ باليستية من بينها صاروخ عابر للقارات «هواسونج 15».

إطلاق 3 صواريخ خلال يومين

وكان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية، صاروخين بالستيين قصيري المدى. وكانت «بيونج يانج»، أطلقت السبت الماضي، صاروخ «هواسونج 15» الباليستي العابر للقارات.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، للصحفيين، إن «طوكيو»، طلبت عقد اجتماع استثنائي لـ«مجلس الأمن»، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات، أمس الأول السبت، واليوم الاثنين، صواريخ باليستية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أدانت منظمة «الأمم المتحدة» بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية.

من جابنها، قالت قناة «إن اتش كيه» اليابانية،إن كوريا الشمالية يبدو انها تعمل على تسريع تطويرها للصواريخ والأسلحة النووية ردًا على الجهود المشتركة التي تبذلها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز ردعهما، مشيرة إلى عرض «بيونج يانج»، صواريخها بما في ذلك «هواسونج 17» في عرض عسكري في 8 فبراير الالجاري.