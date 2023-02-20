«مجلس الأمن الدولي» يعقد اجتماعا حول كوريا الشمالية مساء اليوم

سيعقد «مجلس الأمن الدولي»، اجتماعا بشأن كوريا الشمالية وإطلاقها صواريخ باليستية باتحاه بحر اليابان، وذلك اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قال في وقت سابق، إن «طوكيو» طلبت عقد اجتماع استثنائي لـ«مجلس الأمن الدولي»، على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية يومي 18 و20 فبراير الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الأمم المتحدة تندد

وكان الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش، ندد في وقت سابق، بالتجربة الصاروخية التي أجرتها «بيونج يانج»، داعيا في بيان أعلنه المتحدث ستيفان دوجاريك، كوريا الشمالية، إلى الكف عن الأعمال الاستفزازية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ونفذت كوريا الشمالية نفذت من بداية العام الجاري 2023، 3 عمليات إطلاق صواريخ باليستية من بينها «هواسونج 15» العابر للقارات، فيما نفذت 37 عملية إطلاق في 2022.

وكانت السلطات في كوريا الشمالية، قد أجرت أول تجربة على صاروخ من طراز «هواسونج» في 2017.