وليد سليمان: الجيل الذهبي للأهلي لن يعوض.. واترفضت في الاختبارات بسبب جسمي

حل وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، في لقاء تحدث خلاله عن طفولته وبدايته ومسيرته الكروية ولعبه في النادي الأهلي.

أبرز ما ذكر وليد سليمان خلال لقائه مع صاحبة السعادة نرصده لكم كما يلي:

أبرز تصريحات وليد سليمان

1- الجيل الذهبي للنادي الأهلي لن يٌعوض، والجيل الحالي مظلوم بسبب السوشيال ميديا.

2- وأنا صغير كنت بعيط لما أخسر حتى لما كنت بلعب في الشارع.

3- والدي ميكانيكي وكنت بلعب قدام الورشة عندنا مع أخويا وأولاد عمي وجيرانا.

4- في أوقات الإجازة كنت بشتغل مع والدي في الورشة.

5- في 2018 كنت في تدريب بالأهلي، وبقول لزميلي عاوزين نكسب قالي عادي لو خسرنا في التدريب، فشوطت رجلي في العارضة.

6- لعبت في مدرسة الكورة في بني مزار بالمنيا، وتدرجت مع المدربين.

7- قدمت في اختبارات النادي الأهلي وسني 15 سنة وقبلت وروحت مدينة نصر والمدرب الأجنبي رفضني عشان جسمي صغير، وعيطت ومكنش ليا نفس أكل والمدرب في البلد قالي أنت لسه صغير وهتلعب.

اللعب في حرس الحدود

8- لعبت مع ناشئي حرس الحدود لمدة سنتين، واتصعدت للدرجة الأولى، وبعدها مشيت روحت الجونة، ولعبت سنة هناك وجالي عروض كتير من الأهلي والمقاولين والمصري والاسماعيلي.

9- أصحابي هربوني في شنطة عربية كبيرة من معسكر مغلق في الجونة عشان ياخدوني أمضي للإسماعيلي، وروحت قابلت الكابتن جعفر عزب، وموقعتش للنادي الإسماعيلي ورجعت الجونة تاني وروحت بتروجيت والأهلي طلبني.

10- روحت المستشفى عشان عايز اتنقل للنادي الأهلي ووزير البترول وعدني إنه هينقلني الأهلي بعد سنة، وطلب مني ألعب في إنبي.

11- لعبت في النادي الأهلي وكان بالنسبة لي حلم، ولما دخلت النادي الأهلي مكنتش مصدق نفسي.

12- لعبت في المنتخب في جيل اللي كان بيقعد فيه على الدكة كانت بتتبروز في تاريخه.

13- اديت مانويل جوزيه ميدالية السوبر بتاعتي، وفوجئت إنه بكى وقالي إنه علقها في أوضته وكان وقتها ساب النادي الأهلي.

وليد سليمان: اللعب مع الجيل الذهبي شرف

وشدد «سليمان» على لا يمكن مقارنة الجيل الحالي للاعبي النادي الأهلي بالجيل الذهبي، مؤكدًا أن الأخير لن يٌعوض مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه استفاد وتعلم منهم، معتبرًا أن اللعب مع هذا الجيل هو شرف.

وأوضح لاعب الأحمر السابق، أن الجيل الكبير لم يكن لديه وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن «السوشيال ميديا» لها دور وتمثل ضغط كبير على جيل اللاعبين الحالي.

وأشار وليد سليمان إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين يحصل على تقييمه من وسائل التواصل الاجتماعي مضيفًا: «ده موضوع صعب لأني طول مانا باخد الحلو بتاع السوشيال ميديا هيجي وقت واخد الوحش، ودي كلها هتبقى ضغوط عليا».

ونوه إلى أن الجيل الذهبي للنادي الأهلي اعتاد على وجود الجماهير في التدريب والمباريات التي كان يحضرها عدد كبير من الجماهير، مؤكدًا أن الجيل القديم كانوا شخصيات اعتادوا على الضغوط وكانت بينهم منافسة شريفة.